Украинский «БТА Банк» готовит ребрендинг

«БТА Банк» (Украина) намерен провести ребрендинг. Об этом УНИАН сообщила заместитель председателя правления «БТА Банка» (Украина) Наталья СЕРГЕЕВА.

«Наш банк работает на финансовом рынке Украины с 2006 года. Динамичное развитие должно иметь и соответствующую внешнюю составляющую. Руководство банка считает, что настоящее положение нашего финансового предприятия, которое входит в десятку самых стабильных банков Украины, – это самое подходящее время для усиления имиджа и выработки новой стратегии развития», - сообщила Н.СЕРГЕЕВА.

Она отметила, что уже разработана концепция ребрендинга и в ближайшее время будет проведена презентация нового бренда банка.

Ранее сообщалось, что российский «БТА Банк» принял решение о переименовании в «АМТ-банк». Об этом заявлял глава российского банка Мухтар АБЛЯЗОВ. Такое решение о переименовании он объяснил желанием банка дистанциироваться от казахского «БТА Банка», который испытывает значительные финансовые трудности.

«Мы хотим дистанциироваться от казахского банка, который владеет 22% российского «БТА Банка» и не оказывает влияния на его стратегию, остальные акционеры банка - российские инвесторы, и банк - российский», - заявил М.АБЛЯЗОВ.

По информации Н.СЕРГЕЕВОЙ, доля АО «БТА Банк» (Казахстан) в ОАО «БТА Банк» (Украина) составляет 9,9%.

Справка УНИАН. Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг украинского банка ОАО «БТА Банк» - uaBBB. Тип рейтинга – долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале. Прогноз кредитного рейтинга – стабильный.

ОАО «БТА Банк» входит в первую 10-ку банков Украины по рейтингу надёжности депозитных вкладов (данные агентства «Кредит-Рейтинг» по состоянию на 03.04.09). По специально разработанной агентством рейтинговой шкале БТА Банку присвоено отметку «4» (максимум «5»), что свидетельствует о высокой надёжности Банка.

ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Филиалы и отделения ОАО «БТА Банк» есть в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Роге, Луганске, Херсоне, Одессе, Мариуполе, Черновцах и Судаке.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 3 млрд. 178 млн. 432 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 646 млн. 256 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 532 млн. 176 тыс. грн., уставный капитал – 1,5 млрд. грн.

Чистая прибыль «БТА Банка» за 2008 год составила 10,664 млн. грн.