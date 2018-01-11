Продажи, IT и маркетинг: аналитики назвали отрасли с самым большим количеством вакансий в Украине

На сегодня наибольшее количество вакансий на украинском рынке труда наблюдается в таких сферах как продажи, IT и телекоммуникационные услуги, маркетинг и административный персонал.

Об этом свидетельствуют данные международного кадрового портала HeadHunter Украина и Work.ua, приведенные в свежем выпуске журнала «Новое время».

Издание, в частности, приводит доли вакансий по отдельным сферам в базе кадрового портала HeadHunter Украина (вакансия может быть отнесена сразу к нескольким профессиональным сферам, поэтому сумма частей превышает 100%) и среднюю предлагаемую зарплату в отрасли по статистике сайта Work.ua.

В частности, к сфере продаж сейчас принадлежат 26% вакансий в базе, а средняя предлагаемая зарплата в отрасли составляет 10 572 грн. К сфере ‘IT, телеком’ принадлежат 17% вакансий (средняя предлагаемая зарплата – 11,071 грн и 8 524 грн соответственно).

Читайте такжеВ Украине выросла безработицаК области маркетинга относятся 11% вакансий в базе (зарплата - 9 839 грн); К сфере административного персонала – 8% (10 356 грн).

Значительную долю вакансий составляют предложения в сфере производства (7%, зарплата – 8 622 грн). Также по 7% составляют доли рабочих вакансий (зарплата – 8 622 грн), вакансий в отрасли транспорта (зарплата – 9 912 грн), бухгалтерии (7 220 грн) и в категории «начало карьеры».

6% составляют вакансии в сфере банковского дела, где средняя предлагаемая зарплата составляет 7 593 грн.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ) для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в третьем квартале 2017 года снизился до 8,9%, или 1,6 миллиона человек, по сравнению с 9,9% по итогам 2016 года (1,77 миллиона человек).

Подробнее о ситуации на украинском рынке труда читайте в свежем выпуске еженедельника «Новое время».