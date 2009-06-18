Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,64 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара почти не изменился по сравнению с 17 июня.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,60-7,66 грн./долл., по продаже – 7,66-7,72 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного повысился по сравнению с 17 июня и составляет 10,57/10,75 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,70 грн./евро, по продаже – в пределах 10,68-10,85 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня немного повысился по сравнению с 17 июня и составляет в среднем 0,2155/0,2520 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,245 грн./рубль, по продаже – 0,244-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,64 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. (курс незначительно повысился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,61 грн./евро, что на 0,4% дороже, чем вчера, продажи – 10,77 грн./евро, на 0,5% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,8% по сравнению с 17 июня и составляет в среднем 0,2312 грн./рубль, продажи – на 0,6%, до 0,2545 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,61/7,67 грн., евро – 10,53/10,70 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,58/7,75 грн., евро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,63/7,69 грн., евро – 10,62/10,73 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 18 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,619, к евро – 10,544696, к российскому рублю – 0,24475.