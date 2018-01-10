В прошлом году в детских садах Житомирщины создали 400 дополнительных мест - ОГА

В 2017 году в детских садах Житомирщины создали 400 дополнительных мест.

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления образования и науки ОГА.

"В 2017 году создали 400 дополнительных мест в детских садах Житомирской области",- сказано в сообщении.

Всего на территории области в 2017 восстановили 2 детских сада и 2 реконструировали, открыли в приспособленном помещении – 1, создали 3 учебно-воспитательных комплекса и открыли 8 дополнительных групп в работающих детсадах, что позволило создать 400 дополнительных мест для детей.

И в этом году в регионе планируют создать еще больше мест для дошкольного воспитания детей.

В частности, планируется достройка 6 детских садов, отдельных учебно-воспитательных комплексов, реконструкция учреждений с целью открытия дополнительных групп, возобновления работы неработающих детсадов, открытия дополнительных групп.