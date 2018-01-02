Минобразования обещает новые места в садиках в 2018-м

В 2018 году органы местного самоуправления планируют создать 34,9 тысячи мест в дошкольных учебных заведениях.

Соответствующие показатели заложены в утвержденном Кабмином плане преодоления очереди в дошкольные учебные заведения до 2020 года, сообщает Министерство образования и науки.

Увеличение количества мест будет происходить благодаря 8 различным подходам.

Первое – это открытие 77 новых дошкольных учебных заведений и создание дополнительных 7 430 мест. Еще 4 135 мест будет создано за счет открытия учебно-практических комплексов.

2018 год также запланировано открытие 15 частных дошкольных учебных заведений, где смогут учиться 718 детей.

Отдельно предусматривается проведение реконструкции 110 дошкольных учебных заведений, что позволит создать дополнительно 6 226 мест.

55 заведений, которые использовались не по назначению, будут восстановлены, в них смогут прийти 5 500 дошкольников.

Чуть более 2 тысяч мест будет создано за счет открытия дошкольных учебных заведений в приспособленных помещениях.

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Кроме того, будет открыто 415 дополнительных групп, где смогут учиться более 8 тысяч детей.

Еще почти 550 мест будет создано за счет других путей решения проблемы.

"В 2017 году мы совместно с органами местного самоуправления смогли уменьшить очередь на 40,3%. Но этого недостаточно, тысячи детей до сих пор ждут своего места в дошкольных учреждениях, и мы должны решить эту проблему", – заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

По данным МОН, за 2017 год удалось создать более 25 тысяч мест в дошкольных учебных заведениях. При этом в течение года очередь детей в ДУЗ сократилась на 31,5 тысячи.

Сейчас в очереди в дошкольные учебные заведения остается 46,9 детей.