В одесском парке открыли сказочный пруд (фото)

17:02, 10 января 2018
Общество
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На реализацию этого проекта ушло 4,7 миллиона гривень и 2 месяца работы.

В парке Победы в Одессе состоялось официальное открытие проекта «Сказочный пруд».

Как сообщает 048.ua, проект «Сказочный пруд» реализован в рамках «Общественного бюджета». На реализацию этого проекта ушло 4,7 миллиона гривень и 2 месяца работы. Всего установлено 275 фонарей. 

Авторы проекта, девушки из общественной организации «Линия защиты» рассказали о том, что именно таким они и представляли себе проект в готовом виде.

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Не хватает только островков их светящихся лилий. Три таких островка будут установлены в апреле и будут состоять из 120 ламп. Журналистам показали 5 лилий.

В Одесском зоопарке заверили, что ни рыбам, ни черепахам, ни птицам фонари не причинят никаких неудобств.

Ранее в одесском зверинце построили элитное жилье для семьи медведей.

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