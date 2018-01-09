Убийство Ноздровской: полиция опросила более тысячи жителей родного села погибшей

В ходе расследования резонансного убийства юриста Ирины Ноздровской правоохранители допросили более тысячи жителей Демидова – села, в котором жила погибшая.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщают в Департаменте коммуникации МВД Украины.

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«Сейчас правоохранители восстановили весь маршрут движения погибшей в день ее исчезновения – от метро «Героев Днепра» до поселка Демидов на Киевщине. Полицейские установили и опросили всех шестерых водителей маршрутных автобусов, которые в промежутке с 17.00 до 18.00 двигались по указанному маршруту. Кроме того опрошены более тысячи жителей Демидова», - говорится в сообщении.

Также Яровой отметил, что пока результаты экспертиз в деле не готовы, поэтому комментировать что-то рано.

«Еще нет результатов следственных действий, еще не готовы результаты отдельных экспертиз, а все «эксперты» наперебой комментируют эту ситуацию. Будем комментировать только после официальных заявлений должностных лиц МВД и Нацполиции», - сказал Яровой.

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Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил на автомобиле племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.