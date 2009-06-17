СБУ поймала судью на вымогательстве взятки

Работники СБУ 15 июня разоблачили при получении взятки судью Кировского районного суда города Донецка, которая вымогала 3 тыс. дол. за переквалификацию уголовного дела и условно-досрочное освобождение от отбывания наказания человека, который привлекался к ответственности за преднамеренное убийство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, судья была задержана в собственном кабинете при получении части взятки в сумме 1 тыс. дол.