В Польше незаконно трудоустроили почти 200 украинцев

Польские пограничники из города Устка Поморского воеводства проверили деятельность двух фирм, которые занимаются трудоустройством иностранцев в регионе.

Пограничники проверили легальность занятости 317 иностранцев и обнаружили незаконное исполнения работы и ее поручение в случае 207 человек (195 из Украины и 12 из Грузии), сообщает Польское радио.

Фирмы нанимали работников с нарушением сроков, указанных в заявлениях о намерении поручить работу иностранцу, а также без письменных договоров и разрешений на работу.

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Иностранцев отправляли на работу в несколько фирм на территории Поморского и Западнопоморского воеводств. Они работали, в основном, в заведениях обработки рыбы и в промышленном производстве.

По словам пограничников, документация была составлена хаотично, имела много недостатков и ошибок. Они подозревают, что иностранных работников могли ввести в заблуждение и таким образом свести их к незаконному выполнению труда. Работодателям грозит штраф в размере до 10 тысяч злотых.

Издание напоминает, что с начала 2017 года сотрудники Морского отдела Пограничной службы Польши провели 535 проверок, выявив случаи незаконного труда в случае 2170 иностранцев.

Ранее УНИАН сообщал, что в Польше задержали мошенников, которые подделывая разрешения незаконно трудоустраивали украинцев.