Отравление А.Литвиненко может быть смертельным

По данным источников радиостанции "Эхо Москвы", состояние бывшего подполковника ФСБ России Александра Литвиненко значительно ухудшилось после отравления в начале ноября.

Пострадавший переведен в больницу, специализирующуюся на токсикологии. Как сообщается, врачи установили, что Литвиненко отравился не только таллием, но и другим токсичным веществом, которое пока установить не удалось.

Именно второй вид яда привел к резкому ослаблению иммунной системы пациента, утверждают источники. Литвиненко выглядит "как старик", по некоторым данным, его шансы выжить составляют 50 процентов. О возможности выздоровления можно будет говорить через несколько недель.

Напомним, ранее стало известно, что по факту умышленного отравления Литвиненко возбуждено уголовное дело. Полиция Лондона охраняет палату бывшего сотрудника ФСБ. О предварительных результатах расследования пока ничего не известно, официально информация о возбуждении дела не подтверждается.

Первые сообшения об отравлении Литвиненко появились неделю назад, хотя сам инцидент произошел еще 1 ноября. По его пострадавшего, в тот день он в одном из лондонских ресторанов встретился с гражданином Италии Марио Скарамеллой, который передал ему какой-то документ на четырех машинописных листах.

В тексте якобы были упомянуты лица, причастные к организации убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, рассказал сам Литвиненко российским СМИ. По его словам, бегло просмотрев документы, он понял, что "упомянутые в них люди действительно могли организовать убийство Политковской". Однако подробно изучить документы он не успел, потому что почувствовал себя плохо, как только пришел домой, и вскоре был госпитализирован.

Литвиненко, бывший сотрудник Управления ФСБ по разработке и пресечению деятельности преступных организаций, вместе с семьей бежал из России в Великобританию еще осенью 2000 года, а в мае 2001 года получил там политическое убежище.

В декабре прошлого года А.Литвиненко оказался вовлечен в украинский "кассетный скандал", когда была опубликована запись его разговора с Борисом Березовским. Речь шла о том, чтобы "подвинуть в сторону" Николая Мельниченко и передать Украине полную версию записей, сделанных в кабинете Президента Украины Леонида Кучмы. Сам Литвиненко утверждал, что его разговор с Березовским могли записать и передать Николаю Мельниченко только российские спецслужбы.

Лента.ру