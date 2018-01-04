В Харькове пенсионер МВД отделался условным сроком за сепаратистские листовки

В Харькове Орджоникидзевский районный суд вынес приговор безработному, пенсионеру МВД.

По данным суда, в конце февраля 2014 года мужчина, находясь в своем гараже, получил от неустановленного судом мужчины порох и хранил его у себя, пишет Depo.Харьков.

В феврале 2014 года на одном из митингов, который проходил на площади Свободы, подсудимый познакомился с другим мужчиной, который предложил печатать и распространять на территории города агитационные листовки с призывами к изменению границ территории Украины, проведению незаконного референдума, созданию "Харьковской народной республики" и массового протеста рабочих.

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Обвиняемый согласился, получил копировальное устройство, которое установил у себя в гараже, скопировал листовки и начал распространять их по городу.

Кроме того, в июне 2014 года он получил по почте газеты с названием "Новороссия". В тот же день злоумышленник был задержан сотрудниками СБУ.

Во время обыска у него нашли порох, который он ранее получил от неустановленного судом мужчины.

30 октября 2017 года между обвиняемым и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

Суд утвердил соглашение, признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 263 УК Украины и назначил согласованное наказание – пять лет лишения свободы без конфискации имущества с испытательным сроком в два года.