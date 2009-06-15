СБУ подняла государственный флаг на телевизионной вышке

Управлением СБУ в Херсонской области в рамках проведения Всеукраинской акции «Величие Украинского флага» на башне Херсонского областного радиотелевизионного передаточного центра на высоте 100 метров поднят государственный стяг Украины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ в Херсонской области, также по автодорогам города проходили колонны автомобилей с национальным символом Украины.

Акция «Величие Украинского флага» стартовала в г. Севастополе, пройдет по всем городам страны и завершится 28 июня в Луганске в День Конституции Украины.

Акция носит патриотически-просветительский характер и инициирована активистами общественных неправительственных организаций.