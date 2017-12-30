Пара донецких переселенцев создает уникальные костюмы трансформеров (видео)

Супружеская пара донецких переселенцев создает в Ивано-Франковске костюмы трансформеров. Уникальный наряд в мельчайших деталях воспроизводит компьютерную графику мастеров по спецэффектам в Голливуде, сообщает ТСН.

"Например, когда этот костюм делал, из “Трансформеров-4”, около 20 часов пересматривал один и тот же ролик, чтобы понять, как делать шлем, сапоги", - признался дизайнер костюмов Павел Оголь. На моделирование создатели одежды тратят по 3-4 месяца, потом еще полтора уходит на изготовление самого костюма. Для них берут резину, пластик, алюминиевые шарниры, поэтому готовая одежда не из легких – по 15 кг. Половину этого веса дает краска, которая позволяет изделию выглядеть, словно он изготовлен из металла.

Мастера сравнивают себя с ювелирами, ведь неправильно установленная самая маленькая деталь может изменить весь образ. "Взгляд формируется двумя линиями – бровями. Если немножко их изменить, взгляд будет добрым или злым – недостаточно серьезным, как для полководца", - говорит Павел Оголь. "На большинстве костюмов более 40 м провода. Внутри есть микрокомпьютер, который всевозможными эффектами работа управляет", - говорит дизайнер костюмов Анна Оголь.

Секрет фирмы: гигантским человек в таком костюме становится благодаря встроенным в обувь полуметровым ходулям. Чтобы в таком виде покорять новогодний танцпол или развлекать людей на вечеринке, надо изрядно попотеть. "2-3 часа человек только должен учиться ходить, а чтобы полноценно перевоплотиться, нужен целый день", - рассказал испытатель костюмов трансформеров Дмитрий Михальчук.