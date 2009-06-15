Этнофестиваль "Співочі тераси" состоится на Слобожанщине

Организаторы перечисляют приглашенных

5-6 сентября в городе Краснокутск на Слобожанщине состоится этнофестиваль “Співочі тераси”. Как сообщили УНИАН организаторы конкурса, в рамках фестиваля состоятся концерты, ремесленная ярмарка и экскурсии по памятным местам района. К участию в фестивале уже приглашены Олег СКРИПКА, Росава, группы “АтмАсфера”, “Ательє Драбина”, “Самі Свої”, “Назад шляху нема”, “Контрабас”, ансамбль украинской аутентичной музыки “Божичі”, гитарист Сергей ШМАТОК.

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