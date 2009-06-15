Волонтеры фонда "Сердце к сердцу" собрали деньги на синоптофор

В Закарпатье волонтеры благотворительного фонда «Сердце к сердцу» собрали на закупку медоборудования более 36,5 тыс. грн.

Ужгород. 14 июня. УНИАН. В Закарпатской области волонтеры всеукраинского благотворительного фонда «Сердце к сердцу» собрали на закупку медицинского оборудования более 36,5 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель Закарпатского штаба фонда «Сердце к сердцу» Оксана ПАЩАК.

По ее словам, в этом году в Закарпатской области, а именно в Мукачево и Ужгороде, 163 волонтера собрали 36 тыс. 566 грн.

На эту сумму для Ужгородской детской городской больницы планируют закупить специальный прибор синоптофор для диагностики и лечения косоглазия у детей, а также цветотест. Именно эти приборы решено закупить, потому что патология глаз занимает одно из первых мест среди детских заболеваний, а проблемы со зрением имеет каждый десятый ребенок в областном центре Закарпатья.

О.ПАЩАК также отметила, что уже четвертый год подряд с помощью 30 тысяч волонтеров фонда «Сердце к сердце» по всей Украине собираются средства, на которые закупается диагностическое и лечебное медицинское оборудование, а обследования на нем проводятся бесплатно.

Справка УНИАН. Всеукраинский благотворительный фонд «Сердце к сердцу» был создан в январе 2006 года для спасения жизни и здоровья детей и возвращения доверия общественности к благотворительным организациям путем осуществления деятельности на принципах прозрачности, простоты, всестороннего контроля и публичной отчетности.