Модели устроили бои без правил в нижнем белье для праздничного календаря (видео)

Американская 25-летняя модель Ханна Фергюсон стала главной героиней 29 видеоролика для новогоднего календаря Love Magazine.

Официальный видеоролик календаря от Love Magazine уже появился на Youtube, однако издание решило в своем Instagram и Youtube отсчитывать дни до Нового года с помощью коротких пикантных видеороликов.

На видео модель с другой женщиной устроили настоящие бои без правил в нижнем белье.

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7 декабря британская певица Рита Ора показала свои формы. 8 декабря в видеоролике появилась 18-летняя американская исполнительница Мэдисон Бир, а 9 декабря нидерландская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Даутцен Крус показала упражнения на скакалке.

10 декабря опубликовали видео, героиней которого стала 21-летняя американская модель и "ангел" Victoria's Secret Тейлор Хилл. А в 11 ролике главную роль сыграла популярная американская модель Джиджи Хадид. Что примечательно, модель снялась с небритыми подмышками, что вызвало бурю обсуждений и негативных комментариев.

Героиней 12 ролика стала венгерская 24-летняя модель Барбара Палвин. 13 декабря опубликовали видео с дочерью Стивена Болдуина, 21-летней моделью Хейли Болдуин. В 14 ролике снялась фотомодель Жасмин Сандерс, которая известна под псевдонимом "Золотая Барби" (Golden Barbie).

В 15 ролике снялась канадская модель Винни Харлоу (Шантель Винни), которая с 4 лет страдает витилиго – это нарушение пигментации, когда на коже появляются белые пятна. Модель смогла превратить эту особенность в свою сильную сторону.

16 декабря опубликовали ролик с 27-летней моделью Стеллой Максвелл. На видео Love Magazine модель в нижнем белье едет на велосипеде и ест мороженое. В 17 ролике снялась 21-летняя американская модель Алексис Рен.

Героиней 18 ролика стал один из самых популярных моделей современности Белла Хадид. А в 19 ролике снялась американская актриса и модель Кейт Аптон. Для 20 ролика снялась известная модель Ирина Шейк в образе ковбоя.

В 21 ролике снялась бразильская модель Алессандра Амбросио, которая недавно прекратила партнёрство с Victoria's Secret. Она была "ангелом" бренда 17 лет. А в 22 ролике для видеокалендаря позировала американская певица Теяна Тейлор, которая позировала в сексуальном белье красного цвета и наносила удары боксерской груше.

Героиней 23 видеоролика стала супермодель и "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд. В 25 ролике Даутцен Крус, Рита Ора, Адво Абоа, Хейли Болдуин и многие другие модели и певицы веселились вместе с героями популярного мультсериала "The Muppet Show Theme" ("Маппеты"). В 26 ролике снялась американская исполнительница Ciara, а в 27 – пуэрториканская модель Джоан Смоллс. Главной героиней 28 ролика стала шведская модель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск.