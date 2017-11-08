В Лондоне и Париже зажгли первые рождественские огни (фото, видео)

19:26, 08 ноября 2017
Мир
350 0

В Лондоне рождественскими фонарями первой замерцала Оксфорд-стрит, перед праздниками это самая популярная улица в городе.

Рождественские огни в Лондоне / REUTERS

В Лондоне и Париже зажгли первые рождественские огни. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Лондоне рождественскими фонарями первой замерцала Оксфорд-стрит, перед праздниками это самая популярная улица в городе. Огни на ней зажгла популярная американская певица Рита Ора.

Рождественскую декорацию во французской столице открыла известная голливудская актриса Николь Кидман. Праздничное шоу парижанам создали в популярном торговом центре, где открыли огромную инсталляцию о кругосветном путешествии. Для нее использовали более 10 тысяч огоньков и 70 движущихся кукол. 

Как сообщал УНИАН, у украинцев новогодние выходные продлятся три дня - с 30 декабря по 1 января включительно. На Рождество выходными будут снова три дня подряд: 6, 7 и 8 января. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #рождественские огни#католическое рождество