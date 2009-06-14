Из чего возник скандал с белорусским молоком

"Молочный кризис" между Россией и Белоруссией начался не из-за цен, а по технической причине - из-за несоответствия белорусских упаковок требованиям российского технического регламента, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров.

"Качество белорусского молока - великолепное, проблема заключается только в этикетке", - заявил Федоров РИА Новости. "Дело в том, что поставляемое Белоруссией молоко на самом деле молоком в России не является", - отметил он.

"То, что поставляет Белоруссия, по российскому техрегламенту - молочный напиток, то есть молоко произведенное из порошка", - пояснил депутат.

Белорусским поставщикам нужно только оформить все необходимые документы в соответствии с требованиями российского закона, и проблема будет решена", - уверен он.

При этом Федоров подчеркнул, что Россия не может дотировать производство молока на том же уровне, что и Белоруссия. Минск за счет господдержки имеет возможность занижать цены при поставках в РФ, делая российское молоко неконкурентоспособным по сравнению с белорусским, отметил парламентарий.

По его словам, дотации белорусского молока со стороны государства дают возможность белорусским производителям "демпинговать на российском рынке".