В Одесской области налоговики пресекли работу конвертационного центра с оборотом почти 90 млн. грн.

Как сообщили УНИАН пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, сотрудниками отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Одесской области совместно с налоговыми милиционерами во время оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов), пресечена деятельность конвертационного центра.

За период деятельности конвертационного центра были переведено в наличные деньги около 90 млн. грн.

Во время обыска обнаружены и изъяты бухгалтерские документы с реквизитами 4-х предприятий. Также обнаружено и изъято 460 тыс. грн. и компьютерное оборудование.

В отношении организатора конвертационного центра применена мера пресечения – подписка о невыезде.