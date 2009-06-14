Россия: никаких послаблений для Белоруссии не будет

Россия и Белоруссия в понедельник, 15 июня, продолжат переговоры по вопросу о поставках белорусской молочной продукции на российский рынок, сообщил РИА Новости глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Роспотребнадзор ранее запретил ввоз почти 500 наименований молочной продукции из Белоруссии, а потом - еще 800 из-за того, что белорусские производители не переоформили документы в соответствии с требованиями техрегламента по молоку. В воскресенье белорусская делегация не приехала на саммит ОДКБ в Москву, объяснив свой шаг "экономической дискриминацией со стороны одной из стран ОДКБ по важной товарной группе".

"Договоренность есть, что в понедельник приедут эксперты, и мы определимся с приоритетами. Мы готовы сотрудничать, и это сотрудничество предлагалось все время", - сказал Онищенко.

Он пояснил, что по предложению российской стороны в воскресенье белорусская сторона предоставила список молочной продукции, которую производители хотели бы поставлять в РФ.

В то же время, по словам главы Роспотребнадзора, никаких послаблений для молочной продукции из Белоруссии не будет, пока поставщики не оформят все необходимые документы.

Запрет Роспотребнадзора последовал в период резкого охлаждения отношений между Москвой и Минском, вызванного нежеланием России выдавать обещанный кредит в 500 миллионов долларов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поручил чиновникам подготовить предложения о введении таможенного и пограничного оформления на белорусско-российской границе, аналогичное тому, которое осуществляет российская сторона. Начальник управления организации таможенного контроля ГТК Белоруссии Николай Бурш в апреле 2009 года назвал российские пункты приема уведомлений (ППУ) "проблемным вопросом", отметив, что они "фактически выполняют функции таможенных органов".