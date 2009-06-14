Сердючка готовится «спасти мир»

Народный артист Украины Андрей Данилко решил снять фильм о своем персонаже Верке Сердючке, в которую он перевоплощается уже больше десяти лет. Об этом он рассказал изданию "Комсомольская правда".

"Этот фильм будет называться "Сердючка спасет мир". На этой ленте, несмотря на кризис, я не собираюсь экономить. Мы планируем снимать и в России, и в Украине, и за границей. В сценарий постоянно вносятся изменения, но я надеюсь начать съемки уже осенью", - сказал артист. В фильме, по задумке Андрея, примут участие и другие звезды, с которыми он дружит.

Лига