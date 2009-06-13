«Киевэнерго» ликвидировало последствия урагана

Акционерная компания «Киевэнерго» в оперативном порядке ликвидировала последствия урагана, обрушившегося на Киев в пятницу, 12 июня.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В результате стихии произошло повреждение большого количества воздушных линий. Как следствие, без энергоснабжения очутились 175 частных домов, 145 многоэтажных, дачные поселки и некоторые учреждения.

«Нарушения в работе энергокомплекса столицы мы начали фиксировать начиная с 17:29 12 июня. В частности, отключенные в 17.29 в результате урагана Городская клиническая больница №1 и роддом, уже в 17:55 большую часть повреждений Киевэнерго ликвидировало», – заявил технический директор АК «Киевэнерго» Александр ЗАЙЦЕВ.

По его словам, информационно-справочная служба Киевэнерго 1588 приняла свыше 2 тысяч звонков от жителей. Наиболее масштабно последствия стихии обозначились на частном секторе и лесных зонах, где зафиксированы массовые обрушения деревьев, что привело к обрыву воздушных линий.