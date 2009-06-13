Кабмин распорядился осуществить «сладкую» интервенцию

Кабинет министров Украины разрешил Аграрному фонду осуществить интервенцию сахара из продовольственного резерва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня журналистам после завершения внеочередного заседания правительства.

«Мы никому ничего не будем навязывать. Мы будем говорить о том, что это осуществляется с целью регулирования на внутреннем рынке», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Министр отметил, что сегодняшним решением правительство предоставило право Аграрному фонду реализовывать сахар на внутреннем рынке без указания возможных объемов.

По его словам, объем интервенции будет зависеть от спроса на рынке.

Ю.МЕЛЬНИК уточнил, что в настоящее время Аграрный фонд располагает 40 тыс. тонн сахара.