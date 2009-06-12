Тимошенко разъяснила сколько денег получат пострадавшие

Пострадавшие от стихии жители 5 районов Волынской области получат от государства компенсации в зависимости от уровня потерь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Луцке на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий стихии в Волынской области сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, жители, у которых в результате разрушения жилье не подлежит ремонту и восстановлению, получат по 25 тыс. грн. аванса, а остальная сумма компенсации будет определена позже. При этом премьер отметила, что таких домов немного.

Жители домов, у которых в результате сильного ветра полностью разрушены крыши, получат одноразовую помощь в размере 10 тыс. грн., граждане, крыши домов которых разрушены частично, получат одноразовую помощь в размере 3 тыс. грн.

Кроме того, за поврежденные приусадебные участки государство выплатит компенсации по 50 грн. за одну сотку.

Премьер-министр дала поручение местной власти в кратчайшие сроки подготовить соответствующие реестры пострадавших с тем, чтобы уже на следующей неделе можно было начать выплаты компенсаций через Министерство труда и социальной политики.

«Чтобы эта помощь была выплачена, семьям нужно, чтобы оперативно сработали сельские и поселковые председатели, руководители районных и областной администрации – все руководство на местах. До понедельника, я прошу не затягивать, должны быть составлены списки… выплаты этих денег будут осуществляться через Министерство труда и социальной политики», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она уточнила, что, в соответствии с реестрами пострадавших, в Ощадбанке им будут открыты специальные счета, с которых перечисленные средства можно будет получить по предъявлению паспорта.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство планирует выделить 5 млн. грн. на компенсацию убытков пострадавшим сельхозпредприятиям, а также 6 млн. грн. на ремонт поврежденных социальных учреждений, в частности больниц, школ и т.д.

Премьер также дала поручение органам местной власти подготовить предложения об отдыхе детей из пострадавших районов в детском центре «Молодая гвардия» уже со следующей смены.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что с завтрашнего дня в правительстве будет организована горячая телефонная линия, чтобы пострадавшие могли напрямую сообщать о своих предложениях и замечаниях министру труда и премьер-министру.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в пяти районах Волынской области прошли сильные дожди со шквалистыми порывами ветра. В результате чего в Камень-Каширском, Любешевском, Любомльском, Ратневском и Шацком районах 61 населенный пункт остался без электроснабжения, было повреждено 35 линий электропередач, 1133 дома в пятнадцати населенных пунктах.

В результате урагана пострадали три человека.