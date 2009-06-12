В Симферополе прошел митинг пророссийских организаций

В Симферополе состоялся митинг активистов пророссийских организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, в честь Дня России активисты Русской общины Крыма, партии «Русский блок», Партии регионов, казачьих организаций провели шествие по центральным симферопольским улицам. Его открывала молодежь с громадным флагом России и духовой оркестр. Затем шли маршем активисты с флагами РФ обычных размеров, Андреевскими флагами, знаменами своих политсил, портретом российского Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Некоторые скандировали «Россия!».

«Мы уверены: придет время, когда Россия, Украина и Белоруссия станут единым славянским отечеством», – заявил первый вице-спикер автономии, лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ на митинге на главной площади Симферополя.

По оценкам правоохранителей, которые следят за общественным порядком, в акции принимали участие тысяча человек, по данным организаторов – не менее двух тысяч.