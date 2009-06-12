Список дополнительных мер по увековечению памяти жертв Голодомора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о дополнительных мерах по увековечению памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Президент поручил Кабинету министров Украины разработать и утвердить в двухмесячный срок план мер на 2009-2010 годы по увековечению памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, дальнейшему исследованию темы голодоморов в Украине, предусмотрев, в частности:

дополнительные меры по улучшению медицинского и социально-бытового обслуживания, предоставлению материальной помощи лицам, пережившим Голодомор 1932-1933 годов в Украине, содействию в ведении ими приусадебного хозяйства;

продолжение работы по формированию Национальной книги памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, ее региональных томов и созданию электронных баз данных жертв геноцида украинского народа;

меры по предоставлению правовой оценки деяниям на территории Украины в период 1932-1933 годов, которые привели к геноциду украинского народа;

содействие в проведении научных исследований голодоморов в Украине, выявлении, проработке и систематизации архивных документов, обеспечение их обнародования;

меры по сооружению в городе Киеве второй очереди Государственного музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине»;

продолжение работы по признанию международным сообществом Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа, распространению в мире информации о причинах и последствиях голодоморов в Украине и других мероприятий.

Также Кабмин должен обеспечить разработку и внести в трехмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Общегосударственной национально-культурной программы исследования Голодомора 1932-1933 годов в Украине и увековечения памяти его жертв на период до 2012 года.

Украинскому институту национальной памяти Президент поручил обеспечивать координацию работы по исследованию темы голодоморов в Украине, увековечению памяти их жертв.

Государственный комитет архивов Украины должен продолжить проработку в установленном порядке документов архивных фондов, связанных с темой Голодомора 1932-1933 годов в Украине, в частности, в иностранных государствах, вместе с Украинским институтом национальной памяти, Национальной академией наук Украины принимать меры по совершенствованию методики систематизации архивных документов и других материалов о голодоморах в Украине.

Совету министров Крыма областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям В.ЮЩЕНКО поручил обеспечить:

разработку и реализацию региональных планов мер на 2009-2010 годы по увековечению памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, дальнейшему исследованию темы голодоморов в Украине;

содействие общественным организациям, благотворительным фондам, отдельным гражданам в их деятельности по увековечению памяти жертв голодоморов в Украине, в осуществлении ими научно-поисковой и просветительской деятельности, сборе новых данных о геноциде украинского народа;

продолжение работы по выявлению и надлежащему благоустройству мест захоронений жертв голодоморов, установлению в населенных пунктах Украины, жители которых пострадали от голодоморов в Украине, соответствующих памятников и памятных знаков;

сооружение в городе Киеве памятника выдающемуся исследователю Голодомора 1932 – 1933 годов в Украине Джеймсу Мейсу;

принятие в установленном порядке дополнительных мер по демонтажу памятников и памятных знаков, посвященных лицам, которые причастны к организации и осуществлению голодоморов и политических репрессий в Украине, а также по переименованию в установленном порядке населенных пунктов, улиц, площадей, переулков, проспектов, парков, скверов в населенных пунктах Украины, названия которых связаны с именами таких лиц.