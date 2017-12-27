В Одессе арестован боевик "ДНР", ему грозит до 15 лет за решеткой

В Одессе арестован местный житель, который, по данным правоохранителей, принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины в составе разведывательной роты мотострелковой бригады «ДНР».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, подозреваемый в участии в террористической организации житель Одессы был взят под стражу накануне.

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«По ходатайству прокуратуры Одесской области совместно с управлением СБ Украины в Одесской области судом взят под стражу подозреваемый в участии в террористической организации – ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины», - уточнили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, 36-летний житель Одессы с конца 2014 года до середины 2015-го принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ в составе одной из так называемых разведывательных рот мотострелковой бригады «ДНР».

Как уточнили в пресс-службе, мужчина сейчас разоблачен правоохранителями и ему сообщено о подозрении, после чего был осуществлен арест.

Справка УНИАН. Участие в террористической группе, организации, а также организационное или иное содействие ее созданию наказывается лишением свободы на срок до 15 лет заключения с конфискацией имущества (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).