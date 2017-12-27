Возмущена действиями НАБУ: удаленная из зала суда Астафьева рассказала о конфискации имущества

Украинская певица и модель Playboy Даша Астафьева, возлюбленный которой - Артем Ким - находится под домашним арестом, возмущена заявлением представителей НАБУ о том, что они не могли принести Артему повестку, передает "Обозреватель".

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"Ладно бы, мы жили на 20-м этаже, не могут зайти люди... Мы живем на втором этаже, в любой момент можно прийти и отдать повестку. Они говорят, что их не пропускают. Сегодня меня выгнали из зала суда, потому что я возмущена тем, что люди говорят: "Вы не отвечаете на телефонные звонки". А с какого телефона мы можем ответить? У нас забрали всю технику домашнюю, у нас забрали телефоны, забрали мой компьютер, iPad, все забрали. С чего мы можем отвечать? Если вы хотите позвать человека на допрос, придите и вручите повестку - это ваша обязанность. Не пускают их... Вы можете сегодня пойти и проверить - скажите, что вы к Даше и Артему, вас все пропустят и проведут еще, покажут, где мы живем", - возмущается модель.

Астафьева пришла поддержать возлюбленного в суд, она сидела рядом с отцом Артема Кима. Она очень эмоционально реагировала на все происходящее в зале суда. Певица подчеркнула, что в течение пяти месяцев молчала, но больше не может. Артистка обратилась к генпрокурору, чтобы он обратил внимание на это дело.

Даша постоянно плакала. На заседании Астафьева несколько раз громко возмущалась, когда выступал прокурор НАБУ. Ее разозлили слова прокурора о том, что якобы к дому Даши и Артема не могут попасть. Певица уверяет, что это ложь. В конце Астафьеву выгнали из зала суда.