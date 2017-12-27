Постоянно плакала: украинскую звезду Playboy выгнали из зала суда над ее женихом (фото)

В среду, 27 декабря, в Соломенском районном суде решается судьба жениха певицы Даши Астафьевой, бизнесмена Артема Кима.

Дело расследуется более четырех лет, передает ТСН.

Киму хотят изменить меру пресечения и посадить в СИЗО, или же его могут отпустить под залог в 26 миллионов. Дело расследует НАБУ, детективы настаивают, что с октября Ким не приходит на допросы. А его защита утверждает, что Ким вовремя не получает повестки.

Поддержать возлюбленного в суд пришла и Даша Астафьева, она сидела рядом с отцом Артема Кима. Она очень эмоционально реагировала на все происходящее в зале суда. Певица подчеркнула, что в течение пяти месяцев молчала, но больше не может. Артистка обратилась к генпрокурору, чтобы он обратил внимание на это дело.

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Даша постоянно плакала. На заседании Астафьева несколько раз громко возмущалась, когда выступал прокурор НАБУ.

Ее разозлили слова прокурора о том, что якобы к дому Даши и Артема не могут попасть. Певица уверяет, что это ложь. В конце Астафьеву выгнали из зала суда.

"Меня выгнали, потому что я не могу молчать. Стоит козачина и лжет в присутствии многих свидетелей, что нельзя зайти к нам в подъезд. Спокойно можно зайти! Как прийти с обыском в 6 утра, так они могут зайти, а как прийти принести повестку, которую должны, это их обязанность, они не могут. Поэтому я не смолчала и хотела сказать, на какой телефон они могут звонить и писать, если их забрали. У нас нет телефонов", - сказала журналистам Даша.

Как сообщал УНИАН, любимого украинской певицы Даши Астафьевой Артема Кима подозревают в хищении 27 млн грн НАЭК "Энергоатом".