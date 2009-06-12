Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО срочно вылетает в зону стихийного бедствия на Волынь.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, правительство создало оперативный штаб по ликвидации последствий ненастья в Волынской области, который возглавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня ориентировочно на 19.00 запланировано внеочередное заседание Кабмина по вопросам ликвидации последствий бурелома.

Как сообщал УНИАН, на Волыни из-за ненастья обесточены десятки населенных пунктов. 10 июня вечером в Камень-Каширском, Любешивском, Любомльском, Ратнивском и Шацком районах Волынской области в результате грозового дождя и шквалистых порывов ветра были частично повреждены крыши частных жилых домов и объектов социально-бытовой сферы.