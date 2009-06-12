Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, как быстро банки с временной администрацией перечисляют деньги с текущего счета клиента.

Каждый проблемный банк переводит деньги со счета клиента на разных условиях и в разные сроки. Единственное, что является общим для всех банков (кроме Укргазбанка) с введенной временной администрацией, – то, что для клиента доступна только та сумма на его расчетном счете, которая поступила на счет после введения временной администрации в банке.

Укргазбанк

С момента введения временной администрации в Укргазбанк никаких изменений в режиме выплаты депозитов и процентов по ним не последовало. Не изменил банк и график перевода средств с текущих счетов – деньги уходят в тот же рабочий день. Все деньги на расчетном счету доступны для отплаты вне зависимости от того, когда они туда поступили.

Банк Надра

Банк «Надра» перечислит деньги на следующий рабочий день, но только в случае если клиент подписал протокол с банком. Протокол — это документ, обязывающий клиента продолжать сотрудничество с банком «Надра» и не переводить свои денежные потоки на обслуживание в другой банк. В свою очередь банк обязуется быстро проводить платежи. Если такой протокол не был подписан, то деньги уйдут только через 3 дня.

Укрпромбанк

Укрпромбанк тоже ввел практику заключения «удерживающих» соглашений с клиентом. Здесь такой документ назвали «меморандумом», однако суть его такая же, как и у банка «Надра» — стимулировать клиента не отказываться от работы с финучреждением. Правда, в Укрпромбанке все несколько жестче, чем в «Надрах». «Мы не отправляем деньги без подписания меморандума. Но если подпишете, деньги будут уходить на следующий день», — заявила сотрудница Укрпромбанка. Но только те деньги, которые поступили на счет после подписания меморандума.

Родовид Банк и Захидинкомбанк

Захидинкомбанк и Родовид Банк балуют своих клиентов. Все платежи проходят в течение суток. «Если вы приносите платежку вечером, то деньги уйдут на следующее утро. Если принесете утром или днем, то деньги уйдут в тот же день», — объясняет систему платежей сотрудник контакт-центра Родовид Банка.

БРР и банк «Днистер»

В БРР информация о сроках перевода денег является банковской тайной, поэтому сотрудница операционного отдела не захотела сообщать подробности проведения этой процедуры «незнакомому человеку». В банке «Днистер» просто бросили трубку, когда клиент не захотел назвать свою фамилию.