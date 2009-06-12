Партия регионов требует срочно выделить средства на ремонт лифтов

Фракция Партии регионов в Киевсовете требует от столичной власти принять срочные меры для урегулирования критической ситуации в лифтовом хозяйстве Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной фракции Партии регионов, председатель фракции Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО заявил, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация с заменой и ремонтом лифтов, и если быстро не отреагировать на нее, то треть лифтов в столице может быть остановлена.

„Из 18 тысяч лифтов модернизации и замене подлежит более 6,5 тысяч – это лифты, которые проработали больше 25 лет. Госкомитет по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору МЧС Украины уже начал проводить экспертизу лифтов города Киева, срок эксплуатации которых превысил 25 лет. После экспертизы аварийные лифты будут отключены”, - сообщил А.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Он отметил, что модернизация одного лифта стоит 200 тыс. грн., замена – свыше 500 тыс. грн. По его подсчетам, необходимый ресурс на замену лифтов составляет свыше 3 млрд. грн.

„На 2009 год в бюджете на выполнение Программы замены и модернизации лифтов предусмотрено только 46 млн. грн. Но и они пойдут не на замену лифтов, а на покрытие прошлогодних долгов перед обслуживающими предприятиями. А учитывая то, что выделение этих денег предусмотрено на конец года, предприятия их могут вообще не получить”, - отметил председатель фракции.

Столичные «регионалы» обеспокоены, что из-за безответственного отношения власти к ситуации в лифтовом хозяйстве могут повториться случаи, когда из-за неисправности лифтов калечились люди.

„Из более 1300 лифтов Соломенского района 470 эксплуатируются больше 25 лет, в 305 лифтах необходимо провести экспертизу, которая определит степень их исправности. Стоимость экспертизы – почти 300 тыс. грн. Таких денег в бюджете района нет. Друг за другом лифты останавливаются, а предприятия, которые обслуживают лифты, заявляют, что будут ремонтировать их только после финансирования”, - прокомментировал ситуацию А.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

«Регионалы» требуют от столичной власти немедленно начать финансирование программы «Лифт», а не ждать конца года. Кроме того, они требуют срочно перераспределить средства столичного бюджета и направить их на ремонт и замену лифтов, находящихся в аварийном состоянии.

„В бюджет столицы заложен расходы, которые не являются срочными по сравнению с вопросами безопасности киевлян”, - утверждает А.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Киевская фракция Партии регионов предлагает снять расходы на закупку и строительство разного рода автоматизированных систем и направить их на замену аварийных лифтов.

“Мы убеждены, что без информационных электронных табло, управляемых дорожных знаков и метеонадзора сегодня можно обойтись. А высвобожденные средства – это свыше 110 млн. грн. – направить на ограждение киевлян от возможных трагических последствий”, - отметил А.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Свои требования и предложения фракция уже направила в КГГА.