Оробец: госзаказ в вузах сократился намного больше, чем число выпускников

Народный депутат Украины, заместитель председателя партии “Единый центр” Леся ОРОБЕЦ категорически осуждает решение правительства о сокращении объемов государственного заказа на подготовку специалистов в высших учебных заведениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого центра”.

«Правительство даже не скрывает реальных причин пересмотра объемов госзаказа в 2009 году. В постановлении прямо указывается на кризис, правда наряду с другими мотивациями наподобие объективных демографических обстоятельств», – отметила Л.ОРОБЕЦ.

По ее словам, объемы сокращения госзаказа не сравнимы с уменьшением количества выпускников школ. «Демографические вызовы в данном случае притянуты «за уши» ради оправдания неотложной необходимости в экономии. К тому же они имеют откровенно временный характер – в пределах года, максимум двух. А дальше что? Отыскивать утраченные кадры?», – отметила председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования.

Л.ОРОБЕЦ напомнила, что в большинстве европейских стран высшая школа считается стратегической сферой для частных и государственных инвестиций. «А у нас ее в который раз обдирают, как липку, ради преодоления последствий правительственного популизма. А платить за просчеты правительства в итоге придется высшим учебным заведениям, абитуриентам и их родителям», – отметила Л.ОРОБЕЦ.