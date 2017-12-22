На Житомирщине правоохранители продолжают возвращать государству месторождения янтаря.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, в декабре этого года Житомирский окружной административный суд отменил незаконное разрешение на добычу месторождения янтаря площадью 906 га.

"Госгеонедра предоставили обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Надра Галичины» специальные разрешения на пользование недрами для геологического изучения и опытно-промышленной разработки месторождения янтаря на участке «Тетеровская» в Овручском районе. Однако сделали это с нарушением требований Гражданского кодекса Украины и другого законодательства", - рассказали в прокуратуре.

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Там также напомнили, что с таким решением не соглашалась Житомирская областная рада, которая не согласовала на сессии выдаче обществу разрешения.

Следовательно, прокуратура в интересах государства и Житомирского областного совета обратилась с иском в суд, который удовлетворили в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Житомирский окружной административный суд признал противоправным и отменил специальное разрешение на пользование недрами, выданное Государственной службой геологии и недр Украины ООО «Амбер Холдинг» для геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки месторождения янтаря площадью более 10 тыс. га. На Житомирщине продолжается борьба с незаконной добычей янтаря.