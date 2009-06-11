Кабмин одобрил проект государственной информационной политики

Правительство одобрило законопроект «О Концепции государственной информационной политики».

Как сообщает Управление в связях со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, проект закона был одобрен на заседании правительства.

Согласно Концепции, планируется разработать и принять закон Украины о доступе к информации, внести изменения в действующее законодательство в части предотвращения монополизации отечественного информационного рынка, обеспечения прозрачности отношений собственности в сфере СМИ.

Также предусматривается урегулировать вопросы, относящиеся к созданию системы общественного вещания в Украине, предоставления статуса средств массовой информации отечественным интернет-ресурсам.

В соответствии с Концепцией, планируется реформировать государственные и коммунальные печатные СМИ, принять меры по развитию спутникового и кабельного телерадиовещания.