Таможенники в "Борисполе" изъяли незадекларированный бриллиант (фото)
11:48, 10 июня 2009Общество
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Стоимость устанавливается
Сотрудники Бориспольской таможни изъяли незадекларированный бриллиант весом 2,62 карата.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.
Согласно сообщению, пассажир, который пытался провезти незадекларированную ценность, прилетел рейсом Цюрих–Борисполь.
Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 352 (действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля) и ст. 355 (действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты налогов и сборов или уменьшение их размера) Таможенного кодекса.
Стоимость бриллианта устанавливается.
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