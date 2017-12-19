Госслужба по чрезвычайным ситуациям задействует авиацию для выявления пробок на дорогах

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям задействовать авиацию для выявления заторов на дорогах, которые образовались из-за сильных снегопадов и порывов ветра, и потребовал от глав областных госадминистраций сегодня, в 21:00, доложить о решении проблем, возникших из-за непогоды.

Читайте такжеВо Львове снегоуборочная техника перешла на круглосуточный режим работыОб этом Гройсман сказал в ходе селекторного совещания в Кабинете министров.

«Я дал сегодня поручение ГСЧС в нормальных погодных условиях задействовать авиацию для того, чтобы четко понимать, где, в каких частях Украины, есть заторы», - сказал Гройсман.

Также он подчеркнул необходимость обеспечить качественную координацию государственных служб и местных властей, которые задействованы в нормализации ситуации на местах.

«Я не вижу никаких проблем, чтобы вовремя убирать снег или возобновлять электроснабжение. Главы областных госадминистраций областей, где есть проблемы, в 21:00 каждый, лично по телефону, докладываете мне о том, что проблемы решены. Я думаю, что это вполне возможно сделать, единственный вопрос - ваше отношение», - сказал премьер.

«Есть пробки, если люди стоят в пробках - езжайте к людям и будьте с ними, пока не разблокируете – это мой совет. Если нужно я и сам готов приехать, но самое главное - организуйте работу таким образом, чтобы проблем у людей не было», - добавил Гройсман.

В свою очередь глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что за прошедшие сутки на трассах Украины из заносов был освобождено около 350 транспортных средств, в которых находились около 600 человек.

Как сообщалось, из-за сильных снегопадов и порывов ветра в 5 областях Украины было затруднено движение автотранспорта, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 147 населенных пунктов в шести областях.

По данным ГСЧС, в Киевской области без электроснабжения остались 79 населенных пунктов, Черкасской - 36, Житомирской - 20, Черниговской - 8, Сумской - 3, Луганской - 1.