К Новому году готова: как выглядит главная елка Украины перед открытием (фоторепортаж)
14:44, 19 декабря 2017Общество
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Зажжение праздничных огней на елке запланировано на 19.00.
Завершаются последние приготовления перед открытием новогодней елки в Киеве / УНИАН
Главную елку Украины уже полностью нарядили и подготовили к открытию. Как она выглядит сейчас смотрите в фоторепортаже УНИАН.
В центре столицы зажгут главную елку страны
Напомним, организаторы праздничных мероприятий на Софиевской площади опубликовали график выступлений артистов во время торжественного зажжения огней на главной новогодней елке Украины. Начало мероприятий запланировано на 18.00. Зажжение праздничных огней на елке запланировано на 19.00.
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