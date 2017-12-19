К Новому году готова: как выглядит главная елка Украины перед открытием (фоторепортаж)

14:44, 19 декабря 2017
Общество
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Зажжение праздничных огней на елке запланировано на 19.00.

УНИАН

Главную елку Украины уже полностью нарядили и подготовили к открытию. Как она выглядит сейчас смотрите в фоторепортаже УНИАН.

Напомним, организаторы праздничных мероприятий на Софиевской площади опубликовали график выступлений артистов во время торжественного зажжения огней на главной новогодней елке Украины. Начало мероприятий запланировано на 18.00. Зажжение праздничных огней на елке запланировано на 19.00.

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Теги: #елка в Киеве#Главная елка Украины