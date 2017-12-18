"Звездные войны" не вытеснили "Киборгов": за два уикэнда украинский фильм собрал почти 16 миллионов гривень

В Украине военная драма украинского режиссера крымскотатарского происхождения Ахтема Сеитаблаева «Киборги» за два уикэнда собрала 15 млн 752 тыс. 356 грн. кассовых сборов. Об этом 18 декабря сообщили в Госкино.

За это время фильм посмотрели 212 тысяч 182 зрителей, сообщается на официальной странице Госкино в Facebook.

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«На втором уикенде у фильма осталось 184 экрана, и это является хорошим показателем того, что кинотеатры поверили в «Киборгов», несмотря на выход такого мощного фильма, как «Звездные войны», – отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

Сумма помощи семьям погибших в рамках инициативы «Я небайдужий» составила 1 млн 60 тыс. 910 грн», – отметила продюсер Иванна Дядюра.

За первый уикенд проката кинолента установила рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам.

Фильм «Киборги» вышел в широкий украинский прокат 7 декабря. Лента рассказывает о боях за Донецкий аэропорт во время антитеррористической операции Украины на Востоке страны. Режиссер Сеитаблаев считает, что по жанру его фильм является военной драмой.

Картина получила финансовую поддержку Госкино Украины в размере почти 24 миллионов гривен, что составляет половину от общей стоимости производства.