Госгарантий финансирования объектов Евро-2012 уже недостаточно - эксперт

Украина может потерять право на проведение Евро-2012, если в ближайшее время не начнется процесс фактического выделения бюджетных средств на подготовку городов-претендентов. Об этом заявил Сергей НАГОРНЫЙ, руководитель аналитического отдела объединения предпринимателей-участников подготовки к европейскому футбольному чемпионату «ЧЕ-2012».

«Тех гарантии финансирования, которые первые лица страны предоставили УЕФА (речь идет о соответствующем письме Мишелю ПЛАТИНИ за подписью Виктора ЮЩЕНКО, Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ЛИТВИНА – УНИАН), на данном этапе подготовки уже недостаточно. Должен начаться процесс фактического выделения бюджетных средств принимающим городам, чтобы они ускорили подготовку ключевых объектов (стадионов и аэропортов) и начали работы по подготовке инфраструктурных объектов», - сказал С.НАГОРНЫЙ.

Он акцентировал внимание на том, что традиционная практика выделения бюджетных средств на освоение в конце календарного года в случае с Евро-2012 может оказаться фатальной ошибкой, ведь результаты проведенных мероприятий Украина должна продемонстрировать УЕФА уже в ноябре. Если они покажутся европейским футбольным функционерам недостаточными, то Украина потеряет право на проведение матчей континентального первенства.

Как сообщалось, новая редакция Государственной целевой программы подготовки к Евро-2012 подразумевает финансирование подготовки из госбюджета в объеме около 40 млрд. грн., в том числе 9,3 млрд. грн. – на подготовку ключевых объектов (аэропорты, стадионы, тренировочные базы); 28,9 млрд. грн. – на подготовку автомагистралей и железнодорожного сообщения; 0,8 млрд. грн. – на подготовку городского хозяйства. Причем более 8 млрд. грн., согласно программе, должно быть выделено и освоено уже в 2009 году.