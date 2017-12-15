Институт национальной памяти предлагает сократить число праздничных дней до десяти
Также предлагается отменить практику переноса выходных дней, когда праздник выпадает на субботу или воскресенье.
Украинский институт национальной памяти предлагает сократить количество праздничных дней в стране до десяти. Соответствующий законопроект подали на согласование Министерству культуры, передает радио Свобода.
Читайте также25 декабря - выходной день: теперь украинцы будут отдыхать на католическое Рождество«Если он будет принят в такой редакции, со следующего года будет введено девять нерабочих дней, в частности, четыре нерабочих дня – государственные праздники: День Конституции, День Независимости, День Защитника и День памяти и примирения – 8 мая. Один выходной – это Международный день труда, и еще четыре выходных – это традиционные праздники: Троица, Новый год, Рождество и Пасха», – отметила представитель Украинского института национальной памяти Анна Байкенич.
Так же 25 декабря уже стал праздничным нерабочим днем, соответствующие изменения будут внесены в законопроект, добавила эксперт.
Таким образом, 8 марта и 9 мая останутся праздничными, но рабочими днями. 2 мая, как праздничный день, предлагается отменить. «Это советский рудимент, не отмечается вообще нигде, только в одной какой-то стране мира, как нерабочий», – сказала Байкенич.
Кроме того, законопроект предлагает отменить практику переноса выходных дней, когда праздник выпадает на субботу или воскресенье. Тогда общее количество праздничных выходных в зависимости от конкретного года может сокращаться до 6-8 дней.
«Только Пасха, Рождество и Троица будут переноситься на понедельник. В Европе такая практика отсутствует. Поэтому Украина так же соглашается на такую традицию, опираясь на общеевропейские практики», – отметила Байкенич.
В рамках реформы государственного праздничного календаря Украинский институт национальной памяти хочет систематизировать категории праздников и поделить на государственные, международные праздники, дни траура, памятные даты, профессиональные праздники, скорбные дни, традиционные праздники.