Без выходного 8 Марта: Вятрович подготовил новый законопроект о праздниках в Украине (инфографика)

Украинский институт национальной памяти предлагает календарь государственных праздников и памятных дней, соответствующие предложения будут представлены на рассмотрение парламента, говорится на сайте Института.

Как известно, действующий календарь содержит как украинские праздники, так и остатки советских традиций. По результатам обсуждения, учитывая высказанные предложения, принято решение подготовить новую редакцию проекта закона.

Так, документ дополнен новой категорией – "Международные дни", куда включены, среди других 8 Марта – День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая – День труда (будет выходным).

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"Поскольку украинцы не поддержали намерение ввести Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, то это предложение снято с календаря", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Институт решил включить в проект традиционный праздник – День Святой Троицы. Второй день после Пасхи и Троицы (понедельник) остается выходным.

Также вносится как традиционный праздник Рождество Христово по григорианскому календарю, который отмечается 25 декабря (не является выходным днем).

Кроме того, нерабочий праздничный день предлагается не переносить на понедельник, если он приходится на выходной (кроме Рождества по юлианскому календарю, 7 января).

День государственного флага Украины будет отмечаться 4 сентября.

"Законопроектом упорядочены скорбные дни и предложен День памяти жертв политических репрессий перенести с третьего воскресенья мая на первое воскресенье ноября на чествование жертв расстрела 3 ноября 1937 года в урочище Сандармох, когда по приговорам внесудебных органов погибли более 100 деятелей украинской культуры, науки, военных, священнослужителей – узников Соловецкого лагеря особого назначения", - рассказали в Институте национальной памяти.