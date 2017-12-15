У нервозных украинцев на админгранице с оккупированным Крымом изъяли выданные в ОРДЛО паспорта

Пограничники Херсонского отряда на административной границе с аннексированным Крымом изъяли у двух граждан Украины паспорта, которые были незаконно выданы на территории "ОРДЛО".

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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"Вчера с временно оккупированного полуострова в контрольный пункт "Каланчак" автомобилем "ВАЗ" прибыли два гражданина Украины 1986 и 1988 годов рождения. Во время паспортного контроля пограничники заметили нервозность пассажиров и провели совместно с представителями фискальной службы углубленный осмотр транспортного средства и вещей граждан", - говорится в сообщении.

Общая обзорная группа обнаружила два «паспорта» «ДНР», выданные на имя двух вышеуказанных граждан.

Пограничники пропустили граждан Украины на материковую часть Украины, а выявленные фейковые документы изъяли и передали компетентным органам.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Симферополе заметили передвижение военной техники.