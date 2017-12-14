В оккупированном Симферополе заметили перемещение военной техники (видео)

Военная техника на улицах Симферополя, Крым pic.twitter.com/CLRTjeV7MJ — Крым. Реалии (@krymrealii) December 14, 2017

На улицах города оккупированного Симферополя заметили перемещение российской военной техники. Соответствующее видео размещено в Twitter "Крым.Реалии".

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На видео попала транспортировка одной самоходной артиллерийской установки. На данный момент неизвестно, перевозилась ли в этот день еще какая-либо военная техника.

Как сообщал УНИАН, ранее было опубликовано видео, как колонна грузовиков и бронетехники выехала из Луганска в Донецк через Дебальцево. На некоторых грузовиках заметна надпись "Чечен", один из террористов размахивает ручным пулеметом на камеру.