Поджигатель лесов приговорен к смертной казни

Житель Калифорнии, признанный виновным в поджогах, ставших причиной гибели в 2006 году пятерых пожарных, приговорен к смертной казни, сообщает Associated Press.

К высшей мере наказания Рэймонда Ли Ойлера (Raymond Lee Oyler) в пятницу, 5 июня, приговорил суд округа Риверсайд в Калифорнии.

В марте 2009 года Ойлер был признан виновным в убийстве пятерых пожарных, погибших в 2006 году при попытке спасти людей из горящего грузовика. По данным следствия, бывший автомеханик Рэймонд Ли Ойлер с июня по октябрь 2006 года совершил более 10 поджогов. Пожары, устроенные Ойлером, уничтожили 17,4 тысячи гектаров лесов, огнем были повреждены более 50 зданий, сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Рэймонд Ли Ойлер был задержан по подозрению в поджогах в начале ноября 2006 года. Свою вину Ойлер признать категорически отказался. Адвокаты поджигателя пытались добиться для него наказания в виде пожизненного заключения с правом помилования. Защита намерена в ближайшее время обжаловать приговор.

Лента.ру