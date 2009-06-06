Памятник миротворцам не строился при Януковиче, не строится и сейчас

Кабинет министров Украины распоряжением №602-р от 3 июня 2009 года перенес на 2010-2011 годы сроки финансирования сооружения в Киеве памятника гражданам, погибшим во время исполнения обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, правительство Виктора ЯНУКОВИЧА в июне 2004 года по предложению Министерства обороны приняло решение о сооружении в Киеве памятника гражданам, погибшим во время исполнения обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала. Предусматривалось, что сооружение памятника будет финансироваться на протяжении 2004-2005 гг. за счет расходов государственного бюджета, предусмотренных для Министерства обороны.