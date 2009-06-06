На шахте в Кривом Роге погиб главный механик

Сегодня в 03.20 в Кривом Роге на шахте имени С.Орджоникидзе ОАО “Центральный железорудный комбинат” погиб главный механик шахты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, на горизонте 635 метров во время осмотра горной выработки шкивом дробилки горняк был затянут и смертельно травмирован.

В 07.15 силами 15 бойцов дислоцированного в городе военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда МЧС с помощью специального оборудования тело погибшего горняка было поднято на поверхность рудника.