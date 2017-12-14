В Одессе ограничили продажу алкоголя в ночное время

Одесский городской совет ограничил реализацию алкоголя в ночное время.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующе решение депутаты приняли сегодня на сессии.

Речь, в частности, об ограничении розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом (кроме безалкогольного) в торговых сетях (кроме ресторанов) на территории Одессы.

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Субъектам хозяйствования теперь необходимо ограничить торговлю алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в малых архитектурных формах (павильонах), временных сооружениях торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения на территории города «путем запрета их реализации».

«Запретить розничную торговлю алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом (кроме безалкогольного) в стационарных объектах торговли, за исключением заведений ресторанного хозяйства, в период с 22.00 часов до 9.00», - сказано в решении.

Оно предусматривает обращение в Главное управление ГФС в Одесской области об аннулировании лицензий на осуществление розничной торговли алкогольными товарами субъектам хозяйствования, нарушающих ограничительные требования.

Субъектам хозяйствования Одессы рекомендовано информировать покупателей о принятии Одесским городским советом этого решения.

Управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета поручено довести требования этого решения до сведения всех субъектов предпринимательской деятельности на территории города, которые подпадают под его действие.

В случае обнаружения соответствующей инспекцией продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в малых архитектурных формах, временных сооружениях торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения, а также продажи алкоголя в стационарных объектах торговли, за исключением заведений ресторанного хозяйства, в ночное время, будут составлены соответствующие акты с подписями свидетелей с последующим направлением их соответствующим органам для надлежащего реагирования.

Контролирующим органам рекомендовать предпринимать все предусмотренные законодательством Украины меры к субъектам хозяйствования, которые нарушают установленный запрет, в том числе путем лишения лицензии.

Отмечается, что ограничения введены из-за многочисленных жалоб горожан, чтобы предотвратить количество преступлений и нарушений общественного порядка, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.