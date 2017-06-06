В Киеве окончательно возобновили разрешение на продажу алкоголя и пива в ночное время

Сегодня, 6 июня, вступило в законную силу решение Хозяйственного суда г. Киева об отмене решения Киевского горсовета относительно запрета продажи алкогольных напитков и пива с 23:00 до 10:00.

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в Facebook.

«Сегодня вступило в законную силу решение Хозяйственного суда г. Киева, которым суд обязал Киевский городской совет выполнить решение административной коллегии Киевского областного территориального отделения АМКУ, путем отмены решения от 22.09.2016 № 19/1023 «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объекта торговли в г. Киеве», которым установлено, не предусмотренный законодательными актами Украины запрет реализации алкогольных напитков на территории г. Киева с 23:00 до 10:00 часов», – сообщили в АМКУ.

Соответственно, решение городского совета Киева от 22.09.2016 № 19/1023 признано таким, что противоречит условиям конкуренции и ограничивает самостоятельность предприятий.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля в Киеве суд признал запрет на продажу алкоголя ночью незаконным, на что была подана апелляция Киевсовета.

Однако, как отметили в АМКУ, что Киевской апелляционный хозяйственный суд 6 июня отклонил апелляционную жалобу в отношении решения об отмене ограничения торговли алкоголем с 23:00 до 10:00 часов.