Лекции Юрия Норштейна появились в интернете

Лекции мэтра мультипликации Юрия Норштейна стали доступны в интернетена сайте радиостанции "Культура".

Девять аудиолекций автора всемирно известного мультфильма "Ежик в тумане" из цикла "Мультипликация как искусство и как жизнь" по многочисленным просьбам размещены на сайте радиостанции в формате Windows Media Player.

Юрий Норштейн начал карьеру мультипликатора на студии "Союзмультфильм" в 1961 году. Пять мультфильмов мастера, разработавшего собственную технику создания картин – многоярусную перекладку, удостаивались на международных конкурсах многочисленных премий.

Самыми известными картинами Норштейна являются "Лиса и заяц", "Сказка сказок" и "Ежик в тумане", названный в 2003 году Лучшим мультфильмом в истории мультипликации.

Лента.ру